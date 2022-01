Eiskalter Kampf um Schnitz-Sieg im Gasteinertal

Während die Eisklötze parallel eifrig mit Säge, Meißel und Hammer bearbeitet und geformt werden, geht kurz ein Raunen durch die Fußgängerzone in Bad Hofgastein. Eine der sieben Skulpturen ist in sich zusammengebrochen. „Sehr schade für den Kollegen aus Russland, aber bei dem Wetter heute darf man nichts überstürzen“, erklärt Stefan aus Deutschland. „Durch die Kombination aus Sonne und dem starken, kalten Wind entstehen in den Eisblöcken viele feine Risse. Das Eis wird also porös. Einmal falsch angesetzt, und schon war’s das“, erzählt Stefan weiter, während er eine Vase formt, die er anschließend auf seiner bereits fertigen ionischen Eis-Säule platzieren will.