Rendi-Wagner hofft auf den Van-der-Bellen-Effekt

Fünf Tage nach dem ernüchternden Ergebnis in Niederösterreich mit einem Minus von 3,3 Prozentpunkten, einem Blitz-Chefwechsel an der Spitze der NÖ-Landespartei traf sich am Freitag das rote Parteipräsidium. Und dann gibt es noch den unermüdlichen Gegner Hans Peter Doskozil. Er hält sich wegen der nahenden Kärnten-Wahl zurück.