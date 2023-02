Mit Brief an Mutter Kindesentführung angekündigt

Am 2. Februar 2023 nahmen die Ermittler des LKA OÖ im Beisein der Kinder- und Jugendhilfe der BH Steyr-Land bei der Ankunft am Flughafen Wien den Vater fest und den Buben in ärztliche Aufsicht. Der Festgenommene wurde in die Justizanstalt Garsten eingeliefert.