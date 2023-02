Bis zu 800 Euro Zuschuss zum Heizen pro Haushalt

„Bis in die breite Mittelschicht“

Ziel sei es, „bis in die breite Mittelschicht hinein zu helfen“, heißt es seitens der Regierungsspitze. Denn, so Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP): „Die steigenden Preise betreffen mittlerweile eine immer größere Anzahl an Menschen in unserem Land.“ Mithilfe des Wohn- und Energiekostenbonus sollen auch „jene, die von der Teuerung am meisten betroffen sind, ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen können", ergänzt LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ).