Große Hoffnung für die kleine, kranke Lina

Eine einzige neuartige Spritze dürfte reichen

Doch jetzt kann die kleine Kämpferin und ihre Familie wieder Hoffnung schöpfen. Dank Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ist die Chance auf Heilung näher gerückt. Denn durch Ihre großzügigen Spenden ist die teure Therapie, wie sie in Amerika und in einer Klinik in Deutschland angeboten wird, greifbar geworden. „Dabei reicht eine einzige Spritze aus, um den Krebs zu besiegen. Diese kostet aber rund 300.000 Euro - also normalerweise unleistbar. Wir sind so dankbar und überglücklich für die viele Unterstützung“, sagt die Dreifachmama.