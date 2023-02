Neues Gutachten: Keine Einigkeit bei Causa Jost

Liesnig versus Scheider

„Wir haben ein Rechtsgutachten der stellvertretenden Uni-Rektorin Doris Hattenberger eingeholt. Dieses besagt, dass Scheider als unzuständiges Organ gehandelt und seine Kompetenzen klar überschritten hat“, so SP-Vizebürgermeister Philipp Liesnig. Der Klagenfurter Stadtchef kontert: „Wir bleiben bei unserer Entscheidung, denn dafür haben wir renommierte Experten geholt, die nicht aus Kärnten sind. Abgesehen davon hatte Hattenberger nur Einblick in einen Auszug und nicht in den ganzen Fall.“