„Nachmittagsgebühren für Kinder abschaffen!“

Geringste Frauen-Vollzeitquote

Oberösterreich hat mit 41,5 Prozent die geringste Frauen-Vollzeitquote in Österreich (49,5 Prozent im Bundesschnitt). „Angesichts des demografischen Wandels und des Mangels an Fachkräften ist es fahrlässig, das Potenzial an weiblichen Arbeitskräften nicht zu nutzen. Wir brauchen endlich ein flächendeckendes, vollzeittaugliches, qualitätsvolles Kinderbildungs- und -betreuungsangebot“, so Stangl.