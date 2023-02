Junge Mutter attackierte Kindsvater mit Messer

Anfang November letzten Jahres eskalierte die Sache einmal mehr. Nachdem sie dem Kindesvater zunächst übers Handy Text- und Sprachnachrichten schickt, in denen sie droht, ihn abzustechen, kommt es später in der Küche der gemeinsamen Wohnung zum Showdown: „Ich hielt ihm ein Messer entgegen und drohte ihm abermals. Aber ich hätte das nie in die Tat umgesetzt. Er ist ja schließlich der Kindesvater“, gibt sich die 29-Jährige vor Gericht versöhnlich. Sie sei halt an dem Tag ziemlich alkoholisiert und sehr verzweifelt gewesen.