Sturm-Kapitän vor Hit: „Wir wollen den Titel!“

Von ihren letzten 57 Pokal-Spielen haben die Salzburger nur eines verloren - 0:1 am 9. Mai 2018 im Finale gegen Sturm! In der 112. Minute wurden sie „gekillt“ von Stefan Hierländer, einem Ex-Spieler, der mit den Bullen in vier Jahren zweimal das Double geholt hatte. Und der nun mit Sturm am Freitag beim vorweggenommenen Finale in Siezenheim die Chance auf seinen vierten Pokal-Titel wahren will