Vor dem Hit macht Sturm die Schotten dicht!

Der Gegner? Nicht geheim! Ruch Lwiw, Liga-Zwölfter in der Ukraine, wartet als allerletzter Sparringpartner!

Die Aufstellung? Geheim!

Verletzte? Ob Jakob Jantscher, der zuletzt angeschlagen war, und Kapitän Stefan Hierländer (nach seiner Verletzung) Comeback feiern? Geheim! Trainer Christian Ilzer: „Hinter beiden steht noch ein Fragezeichen.“

Das Ergebnis? „Ob wir das öffentlich machen, werden wir intern noch besprechen“, erklärt Sportchef Andreas Schicker, der erst Donnerstag ins Trainingslager nachreist. Der Grund? Heute steigt in Wien die obligate Frühjahrsauftakt-Pressekonferenz der Bundesliga, tags darauf hat Schicker ein weiteres Meeting in der Hauptstadt.