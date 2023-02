Diese Corona-Regeln gelten noch in Europa

In den Gesundheitseinrichtungen sieht europaweit die Corona-Lage allerdings noch etwas anders aus. In vielen europäischen Ländern wird die Maskenpflicht in den Spitälern auch noch weiterhin fortbestehen - wie etwa in Portugal, Griechenland und Spanien. In Deutschland gilt die Regelung noch bis zum 7. April, in Italien bis Ende April. In Polen soll die Maskenpflicht zunächst bis Ende März gelten.