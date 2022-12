In diesen EU-Metropolen gilt Öffi-Maskenpflicht

„Die Pandemie ist vorbei.“ Mit dieser Aussage hat der renommierte deutsche Virologe Christian Drosten kürzlich vielerorts Diskussionen entfacht. Auch in Österreich, und da vor allem in Wien, der Stadt, die in Sachen Pandemie vor allem für ihre Alleingänge punkto Corona-Reglements bekannt war. Besonders die Maskenpflicht in den Öffis sorgte regelmäßig für Debatten. Ist Wien EU-weit gar die einzige Hauptstadt, die diesen Weg noch geht? Die „Krone“ hat die Antwort.