Lake‘s Escape: Erste Kerze für „Agua Misteriosa“

Gestartet wurde mit Lake’s Escape in Podersdorf am See. Dann expandierte man mit einem Family Walk nach Lutzmannsburg. Seit einem Jahr gehen Familien hier bereits auf Spurensuche. Interaktiv und im Team lösen die Detektive beim Family Escape Walk „Agua Misteriosa“ mit allen fünf Sinnen einen Kriminalfall rund um das Thermalwasser in der Therme.