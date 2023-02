Der entzauberte Steuertrick

Wie? Die Zuger Steuerverwaltung verglich seinen Wasserverbrauch in seiner Behausung in der Schweiz und in Monaco. Ergebnis: In der Schweiz war er 32-mal so hoch. Folglich hat sich Vasella kaum in Monaco aufgehalten. Es wurden auch die Einkäufe auf seiner Kreditkarte überprüft, wiederum lag der Schwerpunkt in der Schweiz. Sogar die Nespresso-Bestellungen wurden gesichtet, sehr verräterisch für Vasella. Die Herausgabe des Handys verweigerte er, da hätte die Behörde sehr schnell seinen jeweiligen Aufenthaltsort feststellen können. Das Gericht verdonnerte ihn schließlich dazu, von der Millionenabfertigung ordentlich Steuern zu zahlen.