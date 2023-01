Mutter und Kind ermordet: Bluttat noch ungesühnt

Am 29. Jänner 2022 bot sich Rettungskräften in der St. Johanner Straße in Villach ein furchtbares Bild: Ein Bub auf seinem Kinder-Scooter und eine Spaziergängerin waren von einem Fahrzeug erfasst und getötet worden. Für den fünfjährigen Samuel und seine Mama Ramona kam jede Hilfe zu spät. Nur wenige Hundert Meter weiter wurde eine blutüberströmte Autolenkerin gefunden – die 38-jährige Alina S., gebürtige Rumänin, hatte sich selbst Schnittverletzungen zugefügt.