Kostenlose HPV-Impfung startet im Februar

„Die HPV-Impfung ist viel zu wenig bekannt, obwohl sie so einen großartigen Schutz vor einer schweren Krebserkrankung bieten kann. Es ist ein Glück, dass es eine so gute Impfung gegen HPV gibt und deshalb bitte ich alle jungen Wienerinnen und Wiener, dieses kostenlose Angebot in Anspruch zu nehmen. Besonders den Burschen und jungen Männern möchte ich nahelegen, nicht unnötig eitel zu sein, wenn es darum geht, sich selbst und ihr Umfeld zu schützen“, sagte Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ).