Nach Herzstillstand: NFL-Profi Hamlin postet Video

Spirituelle Aufarbeitung

Nach dem Aus der Bills in den Play-offs am vergangenen Wochenende sei jetzt „der richtige Zeitpunkt“, um zu sprechen, meinte Hamlin. Er habe Zeit gebraucht, um sich zu erholen und seine Gedanken zu sammeln. „Es war einfach viel zu verarbeiten - mental, körperlich, sogar spirituell“, erklärte der Verteidigungsspieler. „Aber ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich für all die Liebe bin, all die Unterstützung und alles, was mir gerade in den Weg gekommen ist.“ Hamlin fügte an, dass er weiterhin sehr viele Fortschritte bei seiner Genesung mache.