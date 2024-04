2:0! Titelverteidiger Las Vegas baut Führung aus

In den Play-offs der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL haben die Vegas Golden Knights am Mittwoch (Ortszeit) 3:1 gegen die Dallas Stars gewonnen und die Führung in der Serie auf 2:0 ausgebaut. Damit hat der Titelverteidiger seine jüngsten sechs Spiele gegen die Stars gewonnen. In der Neuauflage des letztjährigen Conference-Finals markierten Jonathan Marchessault und Jack Eichel je ein Tor und einen Assist.