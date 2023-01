Träumen Sie schon vom Oscar, Frau Willi?

Das „Filmcasino“ in der Wiener Margaretenstraße sperrt am Freitagnachmittag für unser Interview extra früher auf. In dem Vorstadtkino mit seinem Fünfzigerjahre-Charme war auch der sechsfache Oscar-Preisträger Billy Wilder schon zu Gast. Nun betritt eine Frau das Foyer, die normalerweise andere ins beste Licht rückt. Seit vergangenem Dienstag steht sie selber im Mittelpunkt. Die Tirolerin ist im Rennen für den diesjährigen Oscar.