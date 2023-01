170 Körperspenden im Jahr - aber nun wird pausiert

Die Bereitschaft für einen „letzten Dienst“ ist groß

In Österreich ist die Bereitschaft für eine Körperspende hoch. Schon in der relativ aufgeklärten Zeit von Kaiser Joseph II. war dieser letzte Dienst an der Wissenschaft verbreitet. Heute kommen weitere Gründe dazu: Eine fehlende Familie, die am Grab stehen kann, oder die schwindende Bindung zur Kirche.