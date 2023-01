Schüler zeigte IS-Tötungsvideos, zückte Messer

Umzingelt von Polizeibeamten betrat der Schüler am Freitag Saal 301 im Wiener Landesgericht. Angeklagt wegen terroristischer Vereinigung. „Ich habe keine Erklärung dafür. Innerhalb von drei Monaten hat er sich im Kinderzimmer radikalisiert“, berichtet sein Anwalt Werner Tomanek im Eingangsplädoyer. In der Schule wurde die neue Gesinnung bald spürbar: „Anfangs hatte er Probleme damit, weiblichen Mitschülern und Lehrern in die Augen zu schauen“, sagte der Staatsanwalt.