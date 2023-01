Pkw-Teuerung ist doppelt so hoch wie Inflation

Größter Preistreiber waren 2022 die Kraftstoffe, die erstmals die 2-Euro-Marke übersprungen haben und laut Statistik Austria um 42 Prozent zulegten. Aber auch die Kosten für die Anschaffung eines Pkw, egal ob Gebraucht- oder Neuwagen, zogen mit plus 21,5 bzw. plus 7,9 Prozent gegenüber 2021 massiv an. „Diese Preisentwicklung trug vermutlich auch dazu bei, dass die Zahl neu zugelassener Pkw im Vorjahr auf den niedrigsten Stand seit 40 Jahren gesunken ist“, erläutert Grasslober.