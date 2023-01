Angestellte am Flughafen Düsseldorf streiken

Erst am Mittwoch hatten in Berlin Streiks der Beschäftigten der Flughafengesellschaft, der Bodenverkehrsdienste und der Luftsicherheit den Passagierverkehr am Flughafen BER zum Erliegen gebracht. Dort wollte Verdi den Druck auf die Arbeitgeberseite vor den nächsten Verhandlungen erhöhen.