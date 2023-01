Uraufführung und Marionetten mit Botschaft

Dass Sänger sich irgendwann einmal an die Regie wagen, ist soweit nicht ungewöhnlich. Festivalchef Rolando Villazon ist das beste Beispiel, ihm gelang 2011 mit Massenets „Werther“ der Sprung auf den Regiestuhl, auf dem er seit dem immer wieder Platz nimmt (aktuell beispielsweise beim halbszenischen „Don Giovanni“ bei der Mozartwoche). Eine derartige Produktion war keine Option für Paul Schweinester: „Da hätte ich mich nur mit anderen Großen und deren Inszenierungen verglichen und als Kreierender darf ich das Stück mal so hinstellen und es gibt keinen Vergleich.“ So entstand also die Idee für etwas eigenes, für „Der alte Baum. Oder: Franzis Reise zum Ende der Welt“, dessen Uraufführung am Samstag ansteht.