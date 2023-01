Der Kulturkalender platzt 2023 aus allen Nähten

Die Mozartwoche rühmt sich gerne damit, Ende Jänner immer das allererste Klassikfestival des Jahres zu sein. Dies erwies sich zumindest in den letzten Jahren als ungünstiges Timing. Von insgesamt fünf geplanten Jahren pures Mozart Programm, konnte der Künstlerische Leiter Rolando Villazon bisher tatsächlich genau zwei so durchführen, wie er es geplant hatte. Nach einer Onlineversion 2021 und dem letztjährigen Totalausfall, soll das Zyklusfinale jetzt aber definitiv ein Höhepunkt werden. Zwischen all den üblichen „Linzer“ und „Jupiter-Symphonien“ im Programm, gab es tatsächlich noch eine Überraschung, wenngleich keine unerwartete und erfreuliche. Daniel Barenboim musste aus gesundheitlichen Gründen seine Dirigate mit den Wiener Philharmonikern niederlegen. Schon die alten Griechen wussten: „Nichts Schlimmes ist ohne etwas Gutes“, und so darf man sich über zwei junge Einspringer für den Maestro freuen. Der erst 30-jährige Thomas Guggeis und der 39-jährige Robin Ticcati übernehmen neben Marc Minkowski die Konzerte mit den „Wienern“ und bringen so ein bisschen frischen Wind in die altgediente Gästeliste zwischen Martha Argerich, Mitsuko Uchida und András Schiff.