KTM geht mit neuem Piloten auf MotoGP-Titel los

Mit Brad Binder, der in seine vierte MotoGP-Saison auf KTM geht, sowie dem neu engagierten Jack Miller fühlen sich die Innviertler für die am 26. März in Portugal beginnende Rekordsaison bereit. „Platz zwei in der Teamwertung ist etwas, das wir gerne nehmen, und ein Startpunkt für die Zukunft“, erklärte Francesco Guidotti, Teammanager des Red Bull KTM-Teams, bei der Teampräsentation am Donnerstag. Damit will man sich aber nicht zufriedengeben.