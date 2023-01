Was vor tödlichem Crash mit Rettungsauto geschah

Zwei Tote und ein Schwerstverletzter. Das ist die Bilanz der fatalen Kollision zwischen einem Ford Galaxy und einem Rettungsauto am 7. Jänner in Taxenbach. Für den Ford-Fahrer (42) und den Patienten (76) im Rettungsauto kam jede Hilfe zu spät. Der Berufssanitäter (60), der am Steuer saß, liegt auch drei Wochen später noch auf der Intensivstation. Der Zivildiener, der den Patienten betreute, erlitt nur leichte Blessuren.