Bewaffnete Räuber bedrohen Tankstellen-Mitarbeiter

Verdächtiger von Streifenbeamten erkannt

Einen weiteren Räuber hatte die Polizei indes am Mittwochnachmittag am Urban-Loritz-Platz in Wien-Neubau gefasst. Der Mann war bereits wegen vier Eigentumsdelikten innerhalb der vergangen drei Tage gesucht worden. Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt erkannten ihn im Streifendienst, hieß es am Donnerstag.