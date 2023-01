Das Verschwinden der afghanischen Frauen

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine nimmt die internationale Politik des Westens nahezu vollständig in Beschlag. Alles andere wird ausgeblendet. Etwa die Entwicklung in Afghanistan, das Schicksal der Menschen, der Hunger, das Elend, speziell jetzt in der Kälte des Winters – und das Verschwinden der Frauen aus dem öffentlichen Leben.