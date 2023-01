Pistorius: Kampfpanzer Ende März in der Ukraine

Polen: „Sobald Schulung absolviert, bereit zu liefern“

Unter diesen befindet sich auch Polen. Die Regierung in Warschau geht davon aus, dass die angekündigten 14 Kampffahrzeuge der polnischen Armee bereits in wenigen Wochen an die Ukraine geliefert werden können. „Sobald (die Ukrainer) die Schulung absolviert haben, sind wir bereit, dieses Gerät der ukrainischen Seite zu übergeben. Ich bin überzeugt, das ist eine Frage von mehreren Wochen“, sagte Vize-Verteidigungsminister Wojciech Skurkiewicz dem Sender Radio Plus.