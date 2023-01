Parlament: Neues Ambiente, aber die alten Probleme

Am Mittwoch fand die erste Nationalratssitzung im renovierten Haus am Ring statt. Auch Regierung und Opposition sind von dem neuen Haus begeistert - Unfreundlichkeiten werden jedoch weiterhin in gewohnter Manier ausgetauscht. „Wir haben ein schönes Haus, aber die Atmosphäre kann nicht mithalten“, fasst SPÖ-Abgeordneter Robert Laimer die Debatte zusammen.