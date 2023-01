Teuerung: FPÖ geißelt „Doppelbödigkeit“ der SPÖ

SPÖ fordert „Antiteuerungskommisison“

Die SPÖ hatte die Sondersitzung zum Thema Teuerung vergangene Woche beantragt. „Wir sind in einer dramatischen Situation und haben eine Bundesregierung, die diese Dramatik entweder nicht erkannt hat oder nicht sehen will“, begründete Vizeklubchef Jörg Leichtfried den Antrag. In der Sitzung am Dienstag will die SPÖ das Einfrieren der Mieten bis 2025, einen Gaspreisdeckel und die Einsetzung einer „Antiteuerungskommission“ beantragen.