Klagenfurt und das Labyrinth des Krieges

Am Dienstag Abend wurde die Plakatwände am Neuen Platz aufgestellt, am Mittwoch fand eine Kundgebung statt. „Russland ist ein Terrorstaat“, ist auf den Bildern zu lesen. Unter diesem Titel gibt es ein Volksbegehren, das auch in Kärnten unterschrieben werden kann. Schreckliche Kriegsbilder weisen darauf hin, was vor den Toren Österreichs täglich passiert. „Die Ausstellung ist in jedem Bundesland zu sehen“, erzählt Honorarkonsul Nils Grolitsch. Sanfte Musik aus der Ukraine bewegt die Menschen, stehen zu bleiben und inne zu halten und in das Bilder-Labyrinth zu gehen.