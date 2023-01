Ukrainische Armee zieht sich aus Soledar zurück

Moskau hatte bereits am 13. Jänner die Einnahme von Soledar verkündet, die Ukraine hatte das jedoch dementiert. Mit der Eroberung von Soledar beanspruchen die russischen Streitkräfte nach mehreren Rückschlägen in den vergangenen Monaten einen ersten nennenswerten Sieg für sich. Soledar liegt etwa 15 Kilometer nordöstlich der Stadt Bachmut, die die russische Armee und die Söldnertruppe Wagner seit Monaten einzunehmen versuchen. Der prorussische Separatistenführer Denis Puschilin meldete am Mittwoch erneut Vorstöße der russischen Truppen in Bachmut.