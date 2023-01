Die Ukraine räumt Verlust von Soledar ein

„Ab 17.30 Uhr haben feindliche Angriffseinheiten die Industriezone in der Nähe der Mine Nummer 7 besetzt, die sich an der Verwaltungsgrenze der Stadt Soledar befindet und deren westlicher Stadtrand ist“, heißt es in dem Beitrag. Die Frontlinien hätten sich nun in die Nähe der Stadtgrenze verlagert, die Ukraine kämpfe weiter um die Stadt.