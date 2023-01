Türkei-Legionär Gemicibasi: „Ich will zu Hartberg“

„Wir sind uns mit Hartberg einig“

Abseits davon wird um Turgay Gemicibasi „gefeilscht“! Austria Klagenfurts Leihspieler wurde im Herbst bei Kasimpasa (Türkei/1. Liga) freigestellt, darf sich nun vorzeitig (sein Vertrag würde noch bis Sommer dort laufen) einen neuen Klub suchen. Für „Violett“ ist er definitiv kein Thema – aber in Hartberg. „Wir sind uns mit den Steirern einig!“, sagt sein Manager Rene Ronneberger. „Ich will unbedingt nach Hartberg, würde dafür auf eine Stange Geld verzichten. Ich will spielen - hier geht es um meine Karriere“, betont der Mittelfeld-„Terrier“.