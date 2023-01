Spektakuläre Bus-Bergung im Bezirk Zwettl

Grund für den Unfall waren die winterlichen Verhältnisse in Voitsau. Weil sich die Bergung als äußerst schwierig erwies, wurde die Feuerwehr Krems an der Donau nachalarmiert und rückte mit dem Kranfahrzeug und dem Kranbegleitfahrzeug zum Einsatzort aus. Mit Seilwinden und Unterleghölzern sicherten die anderen alarmierten Feuerwehren bis zum Eintreffen des Krans ein weiteres Abrutschen des Busses. Nach einer genauen Lageerkundung durch das Kranteam wurden die Anschlagmittel am Bus befestigt, bevor mit der Bergung begonnen wurde.