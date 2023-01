Bad Radkersburg: Brief befeuert Gerücht um Behörde

Kündigen erste Mitarbeiter?

Offiziell bestätigt wurde das nie, auch wenn Ende Oktober zahlreiche Mitarbeiter in die Pläne eingeweiht worden sein sollen. In einem offenen Brief kritisieren nun die Bürgerplattform „Lebenswertes Bad Radkersburg“ und der lokale Lionsclub diese Pläne und fordern einen „Erhalt des Zwei-Standort-Modells mit allen Leistungen“. Besonders brisant: Sie berichten in diesem Brief, dass bereits erste Sozialarbeiter gekündigt hätten und erste Mitarbeiter des Sicherheitsreferats versetzt worden seien.