Bad Radkersburg: Behörden-Reform sorgt für Wirbel

Aufregung herrscht in der Belegschaft der Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark. Bei einer Betriebsversammlung am Montag - ausgerechnet am Fenstertag - wurden Gerüchte, die seit Längerem im Raum stehen, bestätigt: Am Standort Bad Radkersburg soll es in Zukunft statt drei Referaten nur noch das Sozialreferat geben. Alles andere wandert in die Behörde in Feldbach.