Radkersburg sorgt sich um Bezirkshauptmannschaft

Ball flach halten! So lautet das Motto rund um die Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark nach einem „Krone“-Bericht zur geplanten Reform. Mehrere Referate sollen vom Standort Bad Radkersburg in die Zentrale nach Feldbach wandern. In der Thermenstadt soll künftig nur noch das Sozialreferat beheimatet bleiben - am Montag wurden Mitarbeiter über die Pläne informiert.