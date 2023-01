Bühnen-Urgestein Ingrid Höller ist tot

Jeder in der Linzer Theaterszene kannte sie, das Publikum in der Landeshauptstadt liebte sie: Ingrid Höller stand seit mehr als 30 Jahren auf der Bühne, und zwar mit Leidenschaft. Nun starb die Schauspielerin völlig unerwartet im Alter von 71 Jahren. Höller war ein Linzer Urgestein, in der Stahlstadt geboren, absolvierte eine Schauspielausbildung an der Anton Bruckner Privatuniversität und stand nicht nur seit der Gründung des Theater Phönix 1989 als Ensemblemitglied auf der Bühne, sondern war maßgeblich am Aufbau des freien Theaters beteiligt.