So schützen Sie Ihre Vierbeiner vor Streusalz

Haben Sie sich selbst schon einmal in den Finger geschnitten und diese Wunde kam mit Salz in Berührung? Wenn ja, wissen Sie aus erster Hand, wie sich ein Hund jeden Tag bei seinem Winterspaziergang fühlt. Was draußen in der Natur idyllisch wirkt, kann für Vierbeiner - insbesondere für Stadttiere - zum Problem werden. Stark mit Salz belegte Straßen, sowie Rollsplitt und scharfkantige Eisklumpen machen im Winter den empfindlichen Pfoten zu schaffen. Wir wissen, wie Sie Ihren Vierbeiner schützen.