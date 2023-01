Après-Ski: Streitschlichter mit Krug attackiert

Einmal mehr kam es beim Après-Ski in Tirol zu einer brutalen Attacke: In Sölden im Ötztal wurde am Sonntagabend ein 30-jähriger Deutscher angegriffen, der einen Streit zwischen zwei Männern schlichten wollte. Das Opfer bekam von einem der Raufbolde einen Bierkrug ins Gesicht und erlitt dabei eine Schnittverletzung, die genäht werden musste.