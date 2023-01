Vor Lokalen im Tiroler Zillertal flogen die Fäuste

Schlägerei bei Après-Ski-Lokal durch Polizei gestoppt

Zur zweiten Schlägerei kam es in Mayrhofen am Mittwoch gegen Mitternacht. Bei einem Après-Ski-Lokal geriet eine Urlaubergruppe aus den Niederlanden mit zwei Deutschen aneinander. „Bei dem Raufhandel der rund zwölf offensichtlich alkoholisierten Beteiligten wurden mindestens zwei Personen schwer verletzt“, so die Polizei. Eine zufällig vorbeifahrende Streife konnte eine weitere Eskalation verhindern. Ein Niederländer (18) musste über Nacht im Krankenhaus Schwaz behandelt werden. Weitere Ermittlungen folgen.