Stehen Sie zwischen den Fronten, Herr Minister?

Es ist später Freitagnachmittag, für den Außenminister geht eine dicht getaktete Arbeitswoche zu Ende. Montag in Paris, Dienstag Besuch des armenischen Außenministers, Mittwoch und Donnerstag World Economic Forum in Davos. Dazwischen wurde Unmut aus der Ukraine und Polen laut, weil sich Schallenberg erneut gegen die Ausladung des russischen Außenministers vom jüngsten OSZE-Treffen in Polen und gegen ein komplettes Visaverbot für 144 Millionen russische Staatsbürger ausgesprochen hatte.