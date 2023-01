Schwarzenegger trudelte mit kleiner Verspätung ein

Die traditionelle Hahnenkammabfahrt am Samstag hat, im Gegensatz zum eher lauen Promi-Lüfterl bei der ersten Abfahrt am Freitag, eine auffällig hohe Promi-Dichte zur Folge gehabt. Sehen ließ sich unter anderem Kitz-Society-Anführer Arnold Schwarzenegger, „Volks Rock‘n‘Roller“ Andreas Gabalier, DJ Ötzi, Franz Klammer, Karl Schranz, Lindsey Vonn und, wie bereits am Freitag, einige hochrangige Politiker.