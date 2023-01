Viele Vorteile mit Familienkarte und Kärnten-Card

Rund 66.000 Kärntner haben derzeit die kostenlose Familienkarte, die das ganze Jahr über Vorteile bringt. Für Skifahrer gibt es ja ermäßigte Tageskarten in etlichen Skigebieten. Bei den Familienskitagen, die noch am 22. Jänner auf der Simonhöhe, am 29. Jänner auf der Hochrindl und am 5. Februar am Goldeck stattfinden, ist die Teilnahme kostenlos. Dazu gibt es Unterstützung bei Skikursen oder Ausrüstungsgutscheine.