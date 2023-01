Feller: „Ihr fragt ja eh alle das Gleiche“

Manuel Feller zu Gast im „Krone“-Weltcup-Haus in Kitzbühel: Der ÖSV-Star spricht im launigen Talk mit Michael Fally („Ihr fragt ja eh alle das Gleiche“) über sein Comeback in Kitzbühel, seine drei zweiten Plätze in der laufenden Saison, die Vorbereitung auf das Rennen am Sonntag, die Faszination Kitzbühel und die Notwendigkeit, sich bei all dem Trubel auch abzuschotten und zu konzentrieren.