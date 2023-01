Ein Landeshauptmann, der Geschichte schrieb

Als Gleißner am 26. Jänner 1893 in Linz als Sohn eines Arbeiters in der Linzer Lokomotivfabrik Krauß und einer Innviertler Bauerntochter in Linz geboren wurde, regierte noch der Kaiser. Der spätere Landeshauptmann wuchs mit fünf Schwestern in bescheidenen Verhältnissen auf. Als während seines Jusstudiums 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, wurde er in ein Regiment nach Südtirol eingezogen, wo sich der junge Leutnant bei erbitterten Gefechten auszeichnete.