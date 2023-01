Japan will Corona ab Frühjahr wie Grippe einstufen

Land kämpft mit achter Infektionswelle

Der überraschende Schritt erfolgt just zu einem Zeitpunkt, an dem Japan mit der bereits achten Corona-Welle seit Beginn der Pandemie vor drei Jahren kämpft und mit zahlreichen Infektionen und Rekordzahlen von Covid-Todesfällen konfrontiert ist. Details seien noch in Ausarbeitung, die Kosten Corona-Impfungen werden voraussichtlich vorerst noch von der Regierung übernommen, heißt es.